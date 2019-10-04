美电子烟致肺疾案例一周增275人 死亡人数达18人

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）调查显示，全美国因吸电子烟导致严重的肺部损伤在一周内增275人，达逾1080人，死亡人数也增至18人。政府研究人员仍在继续调查疫情爆发的原因。

美国疾病控制与预防中心首席副主任舒查特（Anne Schuchat）在今天的新闻发布会上说：“我们很担心，每周都有数百个新病例报告，我们正面临一场非常令人担忧的且难以控制的疫情。我们得到的数据表明这种情况还在恶化，因电子烟受害的人群还在不断增加中。”

研究人员发现，大约70%的个体伤害发生在男性患者身上，80%发生在35岁以下的患者身上。死亡情况则不同，在疫情中死亡的人年龄较大，从20多岁到70多岁不等，平均年龄为49.5岁。

女性在死亡病例中所占比例也更大，但调查人员警告说，目前报告的死亡人数只有18人，从数据中得出结论还为时过早。

约78%案例使用的是含有四氢大麻酚的产品，而只有17%的案例使用的是含有尼古丁的产品。至于是什么导致这次爆发，答案仍然不明确。舒查特说：“我希望我们能有更多关于导致这些疾病的特定有害产品或成分的答案。”

美国食品和药物管理局（FDA）正在带领调查是什么导致吸食电子烟的人群受害，这些损伤会让肺部充满类似化学灼伤的症状。

FDA负责监管事务的副专员朱迪-麦克米金（Judy McMeekin）说，“这是一项复杂的调查，与我们所见过的任何调查都不同”。她说，调查人员从许多患者身上采集的样本中没有多少液体，这限制了可能进行的检测的数量和类型。

麦克米金说：“我们正在继续评估的样品显示出一些混杂的结果，在所有的样品中都没有发现确切的致病因素。”