惠普未来三年将裁员达9000人

（早报讯）科技公司惠普（HP）宣布将在未来三年裁员7000至9000人，预计在2022财年前结束。该公司表示，此举可帮助公司省下10亿美元（约13.8亿新元）。

惠普周四（3日）说，通过解雇或自愿提前退休撤除的职位数量大概7000到9000人。根据惠普向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，公司在全球拥有约5.5万名员工，也就是说裁员比例最高达16%。

同时，该公司宣布2020财年的调整后获利预估为每股盈余2.22到2.32美元。彭博访调分析师的平均预估值是2.23美元。

即将出任惠普首席执行官的恩里克·罗雷斯（Enrique Lores）在周四举行的产业分析师电话会议中表示：“这是我们必须做出的最艰难的决定之一，但这对惠普的未来是绝对必要的。

罗雷斯表示，该公司将把节省下的支出用于对软件和服务业务的投资，实现“重塑业务”。

惠普表示，此次重组将会以服务和软件业务为重点，通过向硬件业务之外进行扩张为客户创建“真正的端到端解决方案”，并“让我们的团队更接近客户的新运营模式”。

惠普在周四的声明中并未指出哪些部门将受到此次裁员的影响，仅表示“要改变后端基础设施的流程”，并变得更加注重数字。