联合国粮农组织启动紧急项目对抗香蕉病

（早报讯）联合国粮食与农业组织启动了一个紧急项目，以帮助拉丁美洲和加勒比地区的国家对抗枯萎病的蔓延，枯萎病是一种真菌性植物病，将毁灭数百万人的赖以生存的香蕉作物。

联合国粮农组织3日指出，这一疾病由黄叶病热带第4型（TR4）病毒所致，将影响多种车前草和香蕉品种的产量，包括受市场欢迎的卡文迪许（Cavendish），卡文迪许香蕉品种约占全球产量的47％。这种病毒会危害植物的根和茎，虽然对人体健康无害，但会导致100％的产量损失。

最近，拉丁美洲和加勒比海地区首次检测到黄叶病热带第4型病毒，哥伦比亚已将该国175公顷的香蕉种植园进行隔离。世界上最大的香蕉出口国为厄瓜多尔，而哥伦比亚，哥斯达黎加和危地马拉也是主要生产国。如果该病毒传播，将对整个地区的农民及其家庭造成毁灭性影响。

粮农组织说，此次启动的紧急项目将协助各国制定区域和国家行动计划，提高其预防、诊断、监测和控制疫情暴发的能力，并在农业社区之间提高认识并传播信息。此外，该项目还旨在支持该地区国家之间的合作与经验共享。

粮农组织指出，黄叶病热带第4型病毒可以通过受感染的种植物质，受污染的土壤、水或其他方式，如鞋、工具和轮胎进行传播。病原体一旦进入，便会在土壤中留存数十年。目前尚无法完全消除它。