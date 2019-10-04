乌克兰检察总长指正审查拜登次子公司所涉案件

（早报讯）乌克兰检察总长表示，检察总长办公室正审查一家天然气公司所涉若干案件的结案原因。美国前副总统、民主党总统参选人拜登（Joe Biden）的次子曾任职于这家公司。

法新社报道，乌克兰检察总长里亚波夏普卡说，这些案件共有约15起，但他强调，并非全数都跟拜登的儿子亨特有关。

8月被任命为检察总长的里亚波夏普卡说：“我们正在审查这些先前由检察总长办公室监管的案子，以认定这是否非法。”

乌克兰当局先前曾表示，天然气公司Burisma的调查着重于亨特加入公司董事会之前的这段时间。里亚波夏普卡也指出，检方可能不会聚焦在亨特，而是Burisma创办人兹洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）和其他人士。

据报道，里亚波夏普卡表示，目前没有亨特触犯法律的任何证据，也没有国外律师与他联系谈过这件案子。

美国总统特朗普7月25日致电乌克兰总统泽伦斯基，要求对方敦促当地司法机关调查拜登的儿子亨特在乌克兰的商业活动。亨特2014年4月至2019年初曾担任乌克兰大型天然气公司Burisma的董事。

美国国会众议院9月24日正式针对特朗普展开弹劾调查，调查特朗普是否寻求乌克兰协助抹黑拜登。