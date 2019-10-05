美欧日签协议合作探测引力波

（早报讯）美国激光干涉引力波天文台（LIGO）、欧洲“处女座”（Virgo）引力波探测器和日本神冈引力波探测器（KAGRA）项目代表，周五（4日）就合作事宜签署协议备忘录，内容包括联合探测与数据共享。

LIGO执行主任赖茨说：“这是国际科学合作的一个典范，日本探测团队的加入有助于增强未来10年引力波探测的科学水平，全球引力波探测网络中的探测器数量越多，越能准确定位引力波信号，帮助人类更好地探明引力波事件的本质。”

KAGRA项目首席科学家、诺贝尔物理学奖得主梶田隆章表示，KAGRA探测器今年春季已完成建设，目前正处于调试阶段，期待今年晚些时候能够加入全球引力波探测网络。

新华社报道，引力波是一种“时空涟漪”，如同石头丢进水里产生的波纹一样。黑洞、中子星等天体在碰撞过程中可能会产生引力波。2015年，LIGO的两个探测器捕捉到了由双黑洞碰撞产生的引力波信号，这是人类历史上首次直接探测到引力波，LIGO三位成员因此获2017年诺贝尔物理学奖。此后，LIGO和Virgo又先后探测到30多次疑似引力波信号，大部分源自双黑洞碰撞。

据介绍，KAGRA预计将于今年12月首次开始工作，加入今年4月启动的LIGO和Virgo第三轮引力波探测。KAGRA的特别之处在于，它是首个在地下运行的千米级引力波探测装置，这有助于降低风和地震活动产生的噪声信号；同时它还是首个运用低温冷镜技术的引力波探测器，该技术可降低热噪声。