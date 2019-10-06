巴基斯坦希望在克什米尔问题上获得中国更多支持

巴基斯坦总理正试图在克什米尔问题上与中国协调立场，取得中方支持，很有可能还会请求中国向印度施压。

据印度和巴基斯坦媒体报道，巴基斯坦总理伊姆兰·汗将在10月8日抵达北京，具体访问日期暂未得到官方证实。媒体报道称，这将是2019年伊姆兰·汗第三次访华。观察家还注意到，此访的背景是巴基斯坦和印度的紧张关系因克什米尔升级。

俄罗斯卫星通讯社在巴总理伊姆兰·汗访华前夕引述专家预测，认为虽然伊姆兰·汗要讨论克什米尔问题，此访主要还是为了经济问题。

多位俄罗斯专家向卫星通讯社表示，伊姆兰·汗访问中国，刚好是在可能于印度举行的中印非正式高层会谈的前几天。据印度消息人士透露，中国国家主席习近平或在10月11日至13日访问印度。

“两次访问，首先都将是经济性质的访问，虽然伊姆兰·汗肯定会尝试提起克什米尔问题。” 俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所专家阿列克谢·库布里亚诺夫认为，伊姆兰·汗会阐明自己对于克什米尔问题的立场，并尝试与中方协商。

他说：“这是一个连续过程，伊姆兰·汗总是试图获得中国的支持，希望借此巩固巴基斯坦在国际上的地位。发生危机事件，包括克什米尔的情况告急的时候，他做的努力会更多。目前，令巴基斯坦遗憾的是，印度的经济增长导致越来越少国家愿意支持巴方立场，包括在克什米尔问题上。这些国家只是不想牺牲与印度往来带来的经济利益，这从一些阿拉伯国家的行为和土耳其的立场中可以看出来。”

在这样的背景下，对巴基斯坦来说，重要的是要表明中国依旧是它的重要盟友，与它肩并肩站立，并做好了保护它的准备。鉴于即将举行的中印高层磋商和中国外交官表现出的外交艺术，专家不排除伊姆兰·汗会请求中方在克什米尔问题上对印度施压。不过，在克什米尔问题上对印度施压并不容易，因为克什米尔问题是印度的原则问题。阿列克谢·库布里亚诺指出，中国未必会答应伊姆兰·汗的请求，因为恶化中印关系对中国完全没有好处。

俄罗斯科学院东方学研究所印度研究中心主任塔季扬娜·绍米扬指出，克什米尔问题可能在中国和印度的会谈上都将被讨论。印度重新定义克什米尔地位的行为不仅引起了巴方也引起了中方的关切和不满。

她说：“当然，中国有可能起到一些杠杆作用，但习近平访问印度主要不是为了给印度施压，而是考虑到整个地区局势，寻找一些达成共同决议和协议的办法。被卷入克什米尔问题的三方都将努力证实己方正确，证明自己对这块领土的权利，而情况十分复杂，克什米尔地区局势极度紧张。”

塔季扬娜·绍米扬认为，对伊姆兰·汗来说，除了克什米尔问题，中巴经济走廊问题也很重要，这将是他在北京讨论的主要问题之一。而且，这个项目让印度感到很大的压力，印度认为，部分中巴经济走廊经过印度认为属于印方但却受巴基斯坦管辖的领土。

巴基斯坦希望把与中国的贸易额增加到每年100亿至120亿美元，这对于巴基斯坦至关重要。巴基斯坦还希望中国帮助它发展农业和一些工业领域，开采矿产，建设基础设施。这些问题都将在即将于北京举行的中巴商业论坛和双边会谈上讨论，

10月2日，在讨论中巴经济走廊建设进展的高层会议上，伊姆兰·汗称，他对中国的访问和与中国领导人的会谈将成为进一步发展和加强两将国关系的重要里程碑。他承诺保证中巴经济走廊相关项目及时完工，强调清除建设中巴经济走廊的阻碍是其政府的优先任务。