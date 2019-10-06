美朝工作磋商结束 双方对谈判各执一词

（早报讯）美国与朝鲜工作磋商5日在瑞典结束，美方称与朝方进行了“良好的讨论”，但朝方则表示，谈判未达预期宣告“破裂”。

美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩6月30日在板门店会谈后曾表示，美朝双方将重启并推动建设性对话。

韩联社以“美朝无核化工作层磋商破裂”为题，报道了时隔三个多月双方的首次对话。其援引美朝工作磋商朝方首席代表金明吉在会后发表的声明说，磋商破裂且未取得任何成果，责任全部在于美方一成不变的态度和立场。

另一方面，美国务院在随后发布的声明中称，朝方代表团的上述表态没有反映当天八个半小时磋商的内容和精神。美方带去了创造性的想法，并与朝方进行了“良好的讨论”。

据美国媒体报道，双方此次磋商在瑞典首都斯德哥尔摩郊区的一处别墅举行。由于双方未能达成一致，这也让美朝领导人在年内举行第四次会晤的前景更加不明朗。

金明吉还表示，美方此次“空手而来”，让人大感失望，并打击了朝方的谈判意愿。

美国务院声明则说，朝鲜半岛持续战争和敌对状态70年，所遗留的历史问题不可能通过一个周六就解决。“这些都是重大问题，需要两国作出强有力的承诺。美国有这样的承诺。”