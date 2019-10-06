韩国望下月与亚细安菲马印签署自贸协定

（早报讯）韩国青瓦台经济助理表示，韩方将争取下月25日在釜山举行韩国—亚细安特别峰会之前同菲律宾、印尼、马来西亚三国分别签署自由贸易协定。

韩国媒体报道，朱亨喆6日在记者会上说，在主要国家的贸易摩擦加剧，贸易保护主义势头上升的情况下，韩国与亚细安国家就巩固自由贸易秩序进行沟通。韩国已与亚细安签署自贸协定，为进一步增进自由贸易，在与上述三国讨论签署双边自贸协定。

他强调，韩国—亚细安特别峰会将是双方加强智慧城市等尖端产业合作的跳板，此次峰会以及同期举行的第一届韩国—湄公河流域国家峰会将加强韩国同亚细安地区的交流。

另外，对于韩国与亚细安在外交安全领域的合作，朱亨喆指出，为实现半岛可持续繁荣与和平，韩国必须同亚细安国家加强合作，这也将推动实现和平经济。

具体来看，韩国和亚细安10国的外交安全智库代表将以半岛问题为主题举行会议，首次会议定于10月在首尔举行，明年开始定期举行。

此外，韩国和亚细安还在讨论为共同应对恐怖袭击、极端主义、毒品等跨境犯罪而举行部长级会议。

分析指出，通过与亚细安加强合作，韩国既开拓了市场，也顺道搭乘了中国“一带一路”建设的便车。