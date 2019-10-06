俄议员赴美遭审问 俄批美调查局破坏两国关系

（早报讯）受邀前往美国参加“罗斯堡对话”（Fort Ross Dialog）的俄罗斯女议员尤玛谢娃（Inga Yumasheva）在纽约机场遭受不公平对待，俄罗斯驻美国大使安东诺夫表示，俄大使馆已经向美国国务院发出抗议信，并称美方的行为非常过分，是不能被接受的。

据报道，尤玛谢娃在抵达机场时被美国联邦调查局（FBI）的特工要求单独进入小房间，被审讯了整整一个小时。

安东诺夫称，审讯过程中，特工让尤玛谢娃回答一些女议员根本就“不清楚”和“无法接受”的问题，而获知尤玛谢娃要出席“罗斯堡对话”会后，特工还要求她私下里拿出时间同探员会面，以继续对其进行讯问。

目前，俄罗斯大使馆已经向美国国务院送去抗议信。安东诺夫大使称，美方的行为非常过分，是不能被接受的。“无法想象，俄罗斯会采用同样手段对待美国国会或参议院议员，美国的做法破坏了俄美“罗斯堡对话”的氛围。”

俄罗斯国家杜马主席沃洛金星期天（6日）对女议员被美方审讯一事进行评论。他指出，尤玛谢娃在俄罗斯杜马与美国国会的协调小组中工作，为两国议会的理解和交流做出了贡献。美国联邦调查局的做法，是一种彻头彻尾的挑衅，这是美国违反国际义务的例证。

他说，当前的美国，有一股力量试图恶化俄美两国的关系。这种卑鄙的做法，是不可能被接受的，应该受到俄美两方的谴责。

今年9月，10名前往美国参加联合国大会的俄罗斯外交官被美国拒签，引起俄罗斯外交部的愤怒。此后，又有多位俄罗斯外交官接连遭到美国拒签。