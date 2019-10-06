马国逾2万病患等待器官捐赠

（早报讯）马来西亚卫生部统计数据显示，等待等待器官捐赠的病患多达2万零68人，其中以等待肾脏移置手术的病患最多，达2万零4人，占了等待移植者的99%。

数据也显示，其他等待器官捐赠者包括10名肝脏病患、三名心脏病患及三名心肺器官病患。马国目前人口比20年前增加约六成，但器官捐赠者目前只占全国人口1.3%，每年只能进行不到70次器官移植手术。

卫生部医药发展组总监巴哈利医生今天（6日）出席一项器官移植宣导活动时表示，马国目前人口约3300万，但器官捐献者只有43万1833人（占1.3%）。

他说：“器官捐赠者之中，华族占39%（16万7939人）、印度族22.18%（9万5486人）、马来族32.29%（13万9482人），其他族群6.43%（2万7665人）。”

他透露，马国1975年至今完成2231次器官移植手术。这包括肾脏（2047次）、肝脏（145次）、心脏（28次），肺器官（六次）以及心肺器官（五次）的移植手术。”

他说，马国今年至9月底共进行75次器官移植手术。这包括肾脏移植70人（15名肾病患者接受逝者捐赠，55人接受活体移植）、肝脏移植五人（两人接受逝者捐赠，三人接受活体移植）。