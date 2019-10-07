赛胡先：若安华跟马哈迪正面对抗 就“别想混了”

（早报讯）马来西亚公正党元老赛胡先阿里直言，如果公正党主席安华跟首相马哈迪起正面冲突，安华就“别想混了”。

赛胡先阿里10月3日接受“当今大马”访问时表示，他能明白安华现在身处的困境。他上月杪炮轰马哈迪恣意弄权，迟迟不愿交棒给安华，破坏希盟选前的权力转移协议。

赛胡先指出，有人影射安华是男男性爱视频的幕后主谋，“要是安华为此事被捕和定罪，马哈迪到时就可以说，是安华依然故我，自毁前途。但安华最终没事。”

赛胡先感叹，“政治复杂又肮脏”，并强调，上述言论仅是他个人得出的结论，而不是安华告知他的想法。

赛胡先说，据他了解，此前马哈迪行事违反希盟主席理事会立场时，安华和林吉祥曾私下找马哈迪商谈。“不过据我所知，他们四人（安华、慕尤丁、林吉祥与莫哈末沙布）不曾在会议中强烈表达自己的不满。或许他们不希望导致希盟分裂。”

赛胡先呼吁希盟领袖在会议上坚定阐明看法，必要时公开表明立场。他批评一些希盟领袖和内阁成员无法制约马哈迪，最终马哈迪回到以往的独裁作风。

赛胡坦承对安华有些失望，但他依然认为，安华是继承马哈迪的最佳人选。不过，他指安华目前不宜入阁，因为一入阁就会受到约束，必须遵从首相的决定。