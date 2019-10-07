新研究观测到病毒“组装”过程

（早报讯）美国一科研团队首次实时观测到单个病毒的“组装”过程，这有助于深入了解病毒形成的机制，从而开发出消灭病毒、治疗相关疾病的新方法。

生物学界目前已知病毒的具体结构，但尚不清楚这一结构如何形成。此前相关研究都是利用模型来推测形成过程。直接观测的难点在于组成病毒的“零件”极小，它们之间的互动又很弱。

新华社报道，哈佛大学团队在新一期美国《国家科学院学报》月刊上发表报告说，他们利用干涉散射显微镜技术，对一种单链核糖核酸（RNA）病毒的形成过程进行了观测。这种技术运用光学原理，可精确显示微小物体的动态变化。

单链RNA病毒是常见的病毒种类，感冒、手足口病、脊髓灰质炎等疾病都与此类病毒有关。哈佛团队此次研究的是一种与大肠杆菌有关的单链RNA病毒。

他们观测到，约3600个核苷酸首先积聚形成RNA核心，然后约180个相同的蛋白质以五边形或六边形结构相互连接，围绕这一核心“组装”成足球结构的病毒外壳，整个过程只需要1到5分钟时间，且一旦开始就不会停止。

领导这项研究的哈佛大学教授马诺哈兰说，这样的直接观测可以帮助人们认清病毒的形成过程，未来有望据此开发出切断病毒“组装”通路、遏制病毒产生的方法。