日本提高消费税至10% 安倍政府支持率下降

（早报讯）日本10月1日起将消费税率调高至10%；民调显示，70%的日本人对增税后的经济前景感到不安，而首相安倍晋三的内阁支持率降至53%。

共同社报道，共同社本月5、6两日实施的日本全国电话舆论调查结果显示，安倍内阁的支持率为53.0%，较上次调查下降2.4个百分点，不支持率为34.2%，较上次增加8.5个百分点。

对于安倍执政期间修改《宪法》，48.4%的人表示反对，超过表示赞同的37.3%。关于适宜出任下任首相的人选，选择安倍的为16.9%，占比最高；15.0%的人选择自民党前干事长石破茂；14.7%选择环境相小泉进次郎。

另外，受访者在回答有关日本经济在消费税率上调后，回答对前景感到“不安”及“一定程度不安”的受访者总计达70.9%，回答“不太感到不安”和“没有感到不安”的总计28.7%。关于增税同时引入的轻减税率制度，高达82.4%的人认为很复杂。

这是继日本10月1日消费税率上调后的首次调查。关于经济前景，上次9月的调查中回答“不安”及“一定程度不安”的比例总计81.1%，比此次高出10.2个百分点。

回答称增税后未减少购物的受访者为74.9%，减少购物的为24.6%。关于消费税上调，43.4%的人给予积极评价，49.4%不予积极评价。