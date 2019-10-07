马哈迪：希盟将继续政治委任

（早报讯）马来西亚反对党屡屡挑起希盟违反政治委任承诺的问题，首相马哈迪说，希盟将继续委任有能力的希盟支持者担任各机构或组织的领导人。

马哈迪也是希盟总主席。他周一晚间主持希盟党主席理事会议后召开了记者会。媒体询问有关巫统再次挑起马哈迪政治秘书的妻子祖乃达受委为马来西亚计划信托基金主席的问题时，马哈迪如此回应。

希盟去年大选前曾承诺，一旦胜选将不像国阵过去那样进行政治委任。希盟当时指国阵过去的政治委任经常沦为酬庸及“所托非人”。

马哈迪说，这就是希盟面对的问题。他说，我们由于竞选承诺而不能委任为有能力的支持者出任高职，导致那些对希盟的胜利有贡献者无法受委而失望，那些不曾帮忙希盟者反而你出任高职。“只要此人够资格，我们有时也遴选与党有关连者出任高职，我们将继续这样做。”

记者就此事询问坐在马哈迪旁边的公正党主席安华时，马哈迪立即打断并询问记者是否要挑衅他与安华对抗，一边还作势要与安华拳击。

安华则立即表明他与马哈迪立场一致而引起哄堂。安华还笑着促马哈迪“冷静”，马哈迪却继续握拳并说“紧张紧张”。

出席者记者会还包括希盟主席阿兹莎、公正党署理主席阿兹敏、民主行动党主席陈国伟与秘书长林冠英，还有诚信党主席莫哈末沙布和署理主席沙拉胡丁。