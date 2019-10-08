美日贸易协定：美国农户准入待遇等同TPP成员

（早报讯）协定文本显示，美国-日本新的贸易协定中，日方将向价值逾20亿美元（27.60亿新元）的美国猪肉和牛肉分阶段降低进口关税，从而使其获得目前日本给予11个跨太平洋伙伴关系协定(TPP)国家相同的准入待遇。

路透社报道，美国总统特朗普周一在白宫为这项有限双边贸易协定最终文本主持签署仪式。

逾两年半前，特朗普下令美国退出TPP，此举使得美国农户和食品生产商在日本市场与澳大利亚、新西兰和加拿大等国产品竞争时居于劣势。美日双边贸易协定旨在通过减少日本对这些产品的进口关税，实现公平竞争的环境。

美国贸易代表办公室(USTR)称，根据该协定日本将立即取消对约13亿美元美国食品和农产品征收的进口关税，包括扁桃仁、蓝莓、蔓越莓、核桃、甜玉米、乳糖、牛奶蛋白、高粱、食品添加剂、西蓝花和西梅。

USTR称，另有价值30亿美元的产品将从分阶段关税取消中获益，与跨太平洋伙伴关系协定(TPP)中规定的准入条件保持一致。这部分产品包括加工猪肉、牛杂、冻禽、酒类、冷冻土豆、柑橘、新鲜樱桃、奶酪和乳清、乙醇、蛋品和番茄酱。

该协定将恢复对美国小麦的国别免税配额，将在六年内增至15万吨，与TPP的额度一致，日本将把对美国小麦征收的关税下调45%，至与TPP国家相同的水平。