土耳其空袭致叙利亚两座大桥炸毁

（早报讯） 据叙利亚Sham FM电台报道，土耳其空军7日空袭叙利亚和伊拉克边界地带的边防口岸，导致两座大桥炸毁。

俄罗斯卫星网8日援引报道说，“土耳其对叙利亚与伊拉克边界的萨马尔卡口岸进行空袭，导致位于哈塞克省境内的两座大桥炸毁”。目前，萨马尔卡口岸被库尔德人“叙利亚民主军”控制。

据叙利亚国家电视台报道，土耳其军队7日晚对哈塞克省东北部、叙土边境的马利基耶镇附近发射炮弹，目标是叙利亚库尔德武装主导的“叙利亚民主军”阵地。袭击造成物资损失，但无人员伤亡。

据新华网消息，土耳其总统埃尔多安5日表示，土耳其将于近日在叙利亚北部的幼发拉底河以东地区发起军事行动，以肃清在叙边境活动的库尔德武装，幷在叙设立“安全区”。美国白宫6日表示，美军方对土耳其即将进入叙利亚北部展开军事行动“不支持、不参与”，美军将从相关区域撤出。

埃尔多安7日说，美军已开始从叙北部相关区域撤出，土耳其随时可能在幼发拉底河以东地区发起军事行动。“叙利亚民主军”随后发表声明说，土耳其的军事行动将破坏“叙利亚民主军”对“伊斯兰国”等极端组织的作战，危害叙东北部安全。

“叙利亚民主军”主要由叙库尔德武装“人民保护部队”领导，得到美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟支持。长期以来，土耳其与美国在“人民保护部队”等叙利亚库尔德武装的合法性问题上存在分歧。土耳其认为，“人民保护部队”是被土政府列为恐怖组织的库尔德工人党在叙利亚的分支，美国则视其为合作打击“伊斯兰国”的盟友。

今年8月，美土同意在叙利亚东北部建立一个“安全区”，隔离土边境和叙东北部的库尔德武装力量，但两国在“安全区”范围和管理等问题上迟迟无法达成一致，导致该计划进展缓慢。叙利亚认为美土在叙设立“安全区”侵犯叙主权和领土完整。