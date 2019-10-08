研究：电子烟或导致肺癌膀胱癌

（早报讯）据美国中文网报道，电子烟对身体的危害近来引起越来越多的关注。美国纽约大学7日发布了一项由国立卫生研究院(NIH)资助的研究结果称，电子烟导致实验用的小鼠罹患肺癌，而且有导致膀胱癌的可能性。

中国新闻网报道，科学家们发现，电子烟会导致肺部和膀胱的DNA损坏，并抑制肺组织中的DNA修复。在让40只小鼠暴露在电子烟的尼古丁烟雾中54周后(这段时间吸入的尼古丁，约等同于一个人定期抽电子烟3到6年的含量)，其中22.5%患了肺癌，更有57.5%的膀胱发展处癌前病变。

与此同时，还有20只小鼠暴露在不含尼古丁的烟雾中长达4年，但没有一只患癌。

报道称，领导这项研究的纽约大学医学院教授Moon-Shong Tang指出，从统计意义上讲，这个患病比率非常大，电子烟对于人体的作用可能还需要近10年才能知道，但从在小鼠身上的这个研究结果来看，他不认为电子烟对人体来说是安全的。

他说，“可以预见，长期来说，抽电子烟会导致各种疾病。”

据报道，这是第一份将吸电子烟与癌症明确联系起来的研究。在此之前，南加州大学曾在2月发布研究成果，称吸电子烟的人与吸普通烟草的人口腔组织中发生了相同分子变化，而这些变化可能致癌。

另外就像普通烟草一样，纽约大学的研究还表明，电子烟的烟雾对吸食者附近的人也有危害。

报道指出，尽管这次研究有其局限性，但在这时候发布却具有重要意义。

随着未成年人使用电子烟的数量增加，对电子烟的审查也越来越严格。美国卫生部官员认为，近期的肺病爆发与电子烟中的四氢大麻酚有关，但在1000多名患者中只有一部分吸食尼古丁，因此医生无法轻易下结论。

美国政府表示，带有各种口味的电子烟的发明，助长了电子烟在青少年中流行。美国食品与药品管理局目前正在确定一份规定的细节，禁止电子烟中加入任何非烟草的口味。还有一些美国地方政府已经开始了这一进程。

同时，Juul、NJOY等电子烟生产公司也正面临调查，原因是它们宣传其产品比普通烟草更安全，且可以帮助成年人戒除烟瘾。有一些研究确实支持了这些公司的说法，但Moon-Shong Tang指出，电子烟比烟草更安全，可这并不意味着它就是安全的。