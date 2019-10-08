美代理国安部长就移民问题演讲 被抗议者“轰下台”

（早报讯）据美国中文网报道，特朗普政府严限移民的政策遭到社会多方谴责。当地时间7日，代理国土安全部部长麦卡利南在出席移民政策会议讲话期间，遭到示威者多次高声打断，他未能发表任何讲话便离开现场。

中国新闻社引述报道说，当地时间7日，非营利性移民智库“移民政策研究所”在乔治敦大学法律中心举办一年一度的移民法律和政策会议，麦卡利南（Kevin McAleenan）作为演讲嘉宾出席。

然而，当麦卡利南试图发言时，台下有示威者起立，他们高喊道：“当移民受到攻击时，我们该怎么办？站起来，反击！”他们手中还举者标语，上面写道“仇恨不应是常态”，抗议者随即一一喊出在移民拘留所死亡的儿童的名字。

据称，麦卡利南至少三次试图重新开始演讲，但每次都被嘹亮的口号声打断。而他原本打算回答台下观众提问。

礼堂内出席活动的主要是移民律师和社会活动人士。一些人向抗议者大喊，要求他们允许麦卡利南发言。

“好了，最后一次，大家。”麦卡利南第三次试图发表演讲时说道，“今天要讲很多事情，我们今天可以坦率地谈论一些非常严重的问题，或者我们可以继续大喊大叫。”

麦卡利南接着表示，他希望“将对话置于政治和新闻之上”，并讨论“当前法律框架下的一些基本问题及其应对大规模移民潮的能力”。抗议者再次开始高喊口号，麦卡利南无奈地走下讲台。

移民政策研究所发言人米特尔施塔特说：“我们很遗憾，国土安全部代理部长麦卡利南本应在今天举行的第16届年度移民法和政策会议上发表主题演讲，但遭到抗议者的干扰无法实现。”

他说，“抗议声盖过部长的演讲，剥夺了移民律师、服务提供者、新闻工作者、倡导者、商业领袖、法学院学生以及许多其他在场观众听演讲，并进行有意义的对话的权利”。