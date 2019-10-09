公正党元老：阿兹敏曾想自立门户

（早报讯）马来西亚人民公正党元老赛胡先阿里揭露，该党署理主席阿兹敏在与主席安华关系闹僵后，曾萌生另起炉灶创办新政党的念头。

不过，阿兹敏派系大将、公正党副主席祖莱达驳斥这种说法，声称他们不曾讨论成立新政党的事。

她接受电子媒体“当今大马”询问时说：“我们会留下来强化（公正）党。”

也是公正党政治局成员及顾问局署理主席的赛胡先阿里最近频频针对首相接班人课题公开批评首相马哈迪，如今又把矛头指向被指获得马哈迪暗中扶植的阿兹敏。他接受“当今大马”访问时表示，阿兹敏和安华闹翻后考虑过三条后路，其中就包括创办新政党。

他说：“他们的第一个机会是加入土著团结党，但他们之中有一些非马来人，所以若加入会在土团党中没有一席之地。他们之后尝试和试探了民政党，但民政党太过亲国阵，他们之中有一些人不喜欢。……第三，他们尝试成立新政党。在某个阶段，他（阿兹敏）很认真地看待此事。我们很多人都说，如果他真的创办新党，一切将会结束，他的派系将宣告死亡。”

自今年6月传出阿兹敏涉及男男性爱视频事件后，安华和阿兹敏的矛盾开始浮出水面。赛胡先阿里也是公正党前署理主席，他说，当年接替他的阿兹敏如今落到此局面，是相当不幸的事。

2010年，赛胡先阿里决定不参与公正党党选，以让路给年轻领袖。最终，阿兹敏在署理战中成功击败首相署前部长再益当选。