葛兰素史克回收Zantac胃药

（早报讯）美国食物及药物检测部发现一款治疗消化不良的胃药含超标程度的致癌物质后，葛兰素史克（GlaxoSmithKline）决定回收此药品，作为“防范措施”。

综合外媒报道，受影响的药物名为Zantac，含有雷尼替丁（Ranitidine），是一种治疗胃酸倒流及胃溃疡的药物。

药厂葛兰素史克决定回收Zantac的药水、注射剂、150毫克剂量及300毫克剂量的药片。

葛兰素史克发言人证实，正密切与生产商跟进测试是否合乎标准。

加拿大卫生部也已知会生产商停止出售药品，直至另行通知；它也建议消费者，如果已购买此药物，需要向药剂师或家庭医生查询及建议采用替代药物。但如果正使用此药物，必须先听取家庭医生的意见，切勿胡乱停止用药。

而在上个月，在新加坡售卖的八种抗胃酸倒流药物，因也含有半年前召回高血压药物中的类似致癌物质，被卫生科学局要求停止供应和售卖。在测试了本地市面上所有雷尼替丁品牌后，卫生科学局发现八个品牌产品所含的NDMA超出国际标准，包括Aciloc, Apo-Ranitidine, Hyzan, Neoceptin, Vesyca (Film-Coated) , Xanidine, Zantac（Injection,Syrup及Tablet）和Zynol-150。