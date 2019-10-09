《马来西亚前锋报》停刊

（早报讯）马来西亚在野党巫统喉舌《马来西亚前锋报》（简称前锋报）今日（10月9日）发通告给所有员工，宣布即日起停止营业。这意味着，这家已有80年历史的报章正式停刊。

《星洲日报》报道，此前有消息指马来富商赛莫达通过旗下公司收购前锋报及《Kosmo》70%股权，不料前锋报却在周三发出通告给所有员工，宣布停止营业的消息，并限令所有职员必须在今日下午1时之前清理工作位置及取走个人物品，同时把公司的所有设备和财产（包括进出卡和办公钥匙）归还给部门主管。

通告指出，前锋报近年来面临创刊以来最严峻的时刻，公司的情况在去年5月大选政权更迭后更是每况日下。“公司已做出各种努力以挽回局面，包括提供自愿离职计划实行大规模减员，导致700多名员工辞职，以便公司能继续生存。公司也努力出售资产，以获得足够的现金流量。”

尽管如此，通告说，前锋报和《Kosmo》的销量仍持续下跌，且无法达成每月400万令吉（约132万新元）的广告收入目标，造成公司资金流动愈加糟糕，无法按时支付员工薪酬，甚至无法缴付债务，导致债务越积越多，因此于10月9日正式停止营运，而所有职员的服务期限则于10月31日结束。

另据新闻网站“透视大马”报道，前锋报近几年无法承担高达2.4亿至3.4亿令吉（约8000万至1.1亿新元）的庞大债务，不得不宣布停刊。

不过，前锋报职员透露，前锋报《Kosmo》只是暂时停刊，预计一两个月后会再出发。一名要求匿名的职员说，他们周二被告知，一部分职员将获得前锋报子公司Dilof私人有限公司提供工作，该子公司上个月开始持有出版前锋报和Kosmo的准证。“我们知道有些职员被继续雇用，每个报章大约有60人。”