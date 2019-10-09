马国警方：偷车团伙也怕车子被偷

（早报讯）马来西亚雪兰莪警方最近粉碎多个利用高科技偷窃豪华休旅车的团伙，并发现干案者只要五分钟就能偷走一辆以按钮启动的车子。警方也发现这个团伙也担心偷来的车子被“同行”偷走，竟自费购买车盘锁将赃车上锁。

雪兰莪总警长诺阿占周三上午在雪州警察总部召开的记者会表示，警方今年1月至今已接获80起豪华休旅车失窃的投报。警方因此展开代号为Ops Lejang Mewah TODA的打击偷车团伙行动。

他说，警方今年已侦破三个专偷豪华休旅车的偷车团伙并逮捕15人，也起获12辆豪华休旅车。最近一个偷车团伙是上个月被捣破，警方当时逮捕八名36至52岁的男女嫌犯。

他表示：“落网者包括五名华族男子、一名印度族男子及两名外籍女子。警方认为这个团伙遭取缔前已经活跃三个月。警方在行动中也起获八辆市值约200万令吉（约66万新元）的豪华休旅车，包括三辆丰田Vellfire、一辆丰田Alphard、一辆丰田Camry、一辆丰田Hilux、一辆丰田Harrier以及一辆本田CRV。”

他透露，警方起获这些报失的休旅车时，也发现车子全都上了车盘锁。警方认为这是由于偷车团伙为了避免这些车遭“同业”偷走，才自掏腰包购买车盘锁为这些车子上锁。