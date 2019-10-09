美日科学家荣获2019年诺贝尔化学奖

（早报讯）瑞典皇家科学院周三（9日）宣布，将2019年诺贝尔化学奖授予来自美国的科学家约翰·古迪纳夫（John Goodenough）、斯坦利·惠廷厄姆（Stanley Whittingham）和日本科学家吉野彰，以表彰他们在锂离子电池研发领域作出的贡献。

新华社报道，据诺贝尔化学奖评选委员会介绍，轻巧、可充电且能量强大的锂离子电池已在全球范围内被应用于手机、笔记本电脑、电动汽车等各种产品，并可以储存来自太阳能和风能的大量能量，从而使无化石燃料社会成为可能。

上世纪70年代，惠廷厄姆发现了一种能量丰富的材料，这种由二硫化钛制成的材料可以嵌入锂离子，所以可被用作锂电池中的阴极。古迪纳夫推测，如果用金属氧化物来替代金属硫化物制造阴极，电池将具有更大的潜力。经过系统研究，他在1980年证明了嵌入锂离子的氧化钴可以产生4伏的电压。

在古迪纳夫研制出的阴极基础上，吉野彰1985年开发出了首个接近商用的锂离子电池。他并未使用活泼的金属锂做阳极，而是使用了焦炭，这种碳材料可以像氧化钴一样提供容纳锂离子的空间。锂离子在阴阳极之间运动产生电流。

一个轻巧耐用、在性能下降前可充放电数百次的电池由此产生。自1991年首次进入市场，锂离子电池彻底改变了人们的生活。这种电池奠定了无线、无化石燃料社会的基础，对人类具有极大益处。

今年诺贝尔化学奖奖金共900万瑞典克朗（约125万新元），将由三名获奖科学家平分。