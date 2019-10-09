联合国呼吁各国应对气候变化展现更大抱负

（早报讯）2019年联合国气候变化大会筹备会议周二（8日）在哥斯达黎加首都圣何塞开幕。

在当天发布的一份新闻公报中，联合国呼吁各国继续保持联合国气候行动峰会的势头，在应对气候变化的行动中展现更大抱负。

公报希望各国遵守在联合国气候行动峰会上做出的承诺，在即将于智利举行的联合国气候变化大会上制定更具抱负的行动计划，到2050年实现温室气体“零净排放”目标。

哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多在开幕式上说，被称为“脱碳实验室”的哥斯达黎加通过实践证明，积极应对气候变化的环境抱负不仅是正确的，而且是可赢利的，经济“脱碳”目标可以在不损害发展的情况下实现。

新华社报道，本次会议预计持续到10日，来自100个缔约方的1500多名代表参会，重点是探讨和交流如何加速世界经济“脱碳”。会议围绕三个主题进行：城市和电动交通、基于自然的解决方案和“蓝色经济”。

联合国气候变化大会每年在全球不同地区轮流举行。2019年的大会落脚拉美及加勒比地区，原本承办国是巴西。巴西政府去年11月宣布撤回承办申请，智利宣布接替承办，而哥斯达黎加接替承办大会的筹备会议。大会将于12月2日至13日在智利举行。