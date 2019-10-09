马国下议院再次废除反假新闻法令

（早报讯）马来西亚国会下议院周三以92张支持票对51张反对票，三读通过“2019年废除反假新闻法案”。这意味希盟政府已经正式废除这项备受争议的法令。

国会下议院较早在法案二读时，以93张支持票对53张反对票下二读通过这项法案。本法案二读时原本是以声浪方式通过。但当时支持和反对声音不分上下，因此主持议会副议长拉昔要求记名投票。这项法案接下来将提呈上议院寻求通过。

希盟政府去年上台后，下议院去年8月16日通过了废除反假新闻法案。但同年9月12日在上议院寻求二读通过时，却被反对党控制的上议院以28票对21票驳回，当时有八名上议员要求记名投票。上议院驳回这项法案后，政府必须等待一年的冷静期之后才能再次提出相同法案。

负责法律事务的首相署部长刘伟强周一（7日）在国会下议院复会时，重新提呈要求废除反假新闻法案一读。

负责法律事务的首相署副部长哈尼巴周三为法案二读总结时说，政府己有足够法令对付散播假新闻者，这包括刑事法典、1984年印刷及出版法令，以及1998年通讯与多媒体法令，因此不必再有新法令。

1998年通讯与多媒体法令规定，任何人滥用网络或手机散播假新闻可被罚款最高5万令吉，或监禁最高一年或两者兼施。1984年印刷及出版法令也认定散播假新闻是罪行。

