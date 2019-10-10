今夏北半球录得近400项破纪录高温

（早报讯）全球气温纪录最新分析显示，北半球今夏有29个国家打破共396项高温历史纪录，其中三分之一的破纪录高温是在德国录得，其次法国和荷兰。

《苹果日报》报道，美国气候研究组织Berkeley Earth分析了今年5月1日至8月30日，北半球那些至少40年观测历史的气象站的数据，发现有1,200次录得该月份最高温的纪录。部份数据并未受到气象当局正式审查，检查是否有录得虚假读数，导致少部份纪录要修正。

欧洲6月和7月的热浪令温度飙升，打破不少地区和全国纪录。法国录得46℃史上最高温，而英国、比利时、德国、卢森堡和荷兰亦录得气温新高。

Berkeley Earth首席科学家罗德（Robert Rohde）指出：“欧洲部份地方有超过150年的气温观测史，但仍可见历史新高纪录。”

数据显示，美国录得30多项历史新高气温纪录，而日本亦录得10项历史新高气温纪录，热浪造成当地11人死亡。大部份新纪录都是打破2012年和2003年的纪录。

罗德认为，越来越多气温新高纪录，展现出全球暖化的长期趋势，“人们过去通常只会在单一年份看到约2%的气象站录得新高，而到了最近如2019年，有时会看到5%或更多的气象站录得历史新高”。罗德认为，虽然不至于每年每个地方都创新纪录，但各地气温创新高的情况将变得更加频繁。