美九岁男童涉纵火烧死五人 面对一级谋杀罪控状

（早报讯）美国伊利诺伊州中部一名九岁男童因涉嫌纵火，导致两名儿童及三名成人烧死，被控五项一级谋杀罪。

《星岛日报》报道，案发于4月6日，涉事男童在古德菲尔德镇（Goodfield）附近的汀伯林流动房屋公园纵火，导致三名两岁以下幼童、一名34岁男子及一名69岁女性死亡。

伍德福德郡检察官明格未透露嫌犯其他细节，包括嫌犯与受害人的可能关系。当地传媒体报道，这名男童还被控以两项纵火罪和一项严重纵火罪。明格表示，在决定起诉男童前，他查询大量有关火灾的报道。伍德福德郡验尸官鲁斯特曼说，这场大火属于纵火案。明格说：“这是一个沉重的决定。这是一场悲剧，但最终，我们仍指控了一名相当年幼的孩童犯下有史以来最严重的罪行。但我认为，为了结案，现在必须这么做。”

若定罪，被告可能判处缓刑至少五年，但期限不会过21岁。被告也可能接受治疗和辅导。明格说，不会向被告发出逮捕令。法院将替被告安排辩护律师，并接受普通审讯。

根据伊利诺伊州法律，不得拘留十岁以下的嫌犯。未成年人不会接受公开陪审团审讯，也无权获得陪审团的审讯权。

针对十岁以下儿童起诉谋杀罪的案件罕见，但并非前所未有。上月，密歇根州的一名法官驳回了对一名九岁男童的谋杀指控，该名男童被控在其斯特吉斯附近的家中枪杀母亲。