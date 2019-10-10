美加州北部即将停电一周 80万用户遭殃

（早报讯）美国加利福尼亚州北部的太平洋煤气电力公司周二宣布，为了更新系统，以避免线路故障引起灾难性森林大火，当地时间周三深夜起，全州一半以上的县份将停电，时间可能长达一周。这是该州历史上最大规模的预防性停电，将影响80万用户。受到停电预警影响，当地居民蜂拥抢购手电筒、电池和瓶装水等应急物品。

太平洋煤气和电力公司（PG&E）宣布，公司将在周三午夜之后，开始切断34个县的80万个用户的电源，停电可能长达一周。

《星岛日报》报道，停电预警促使居民蜂拥抢购手电筒、电池、丙烷罐等应急物品，瓶装水亦抢购一空，油站出现排队入油车龙。预期上班日的交通高峰时段，主要路口的交通标志不能运作，会让原本壅塞的硅谷交通陷入瘫痪，手机基地台、网络和有线电视的交换箱等都包括在停电项目。加州林业与防火部门表示，已增加人员，为极端的火灾天气做准备。加州很多学校也被逼停课，加州大学柏克莱分校在官网以及邮件中通知学生，因为停电，学校于周三停课一天。

奥克兰市长沙夫要求居民不要在非紧急情况下拨打911，以防线路拥堵，并敦促人们做好准备。同时，该市取消了所有警员的休假。

太平洋煤电公司将通过短讯和电子邮件通知客户停电的时间和范围。由于上网查询的客户过多，该公司官网周二大部分时间都无法正常运作。

气象报告对近日北加州乾热以及将有大风吹袭发出警告，预计周三和周四两天的平均风速为每小时40到55英里（64至88.5公里），间歇性阵风高达60到70英里，是去年10月北加州森林大火之后最强的离岸风。美国有綫新闻网络（CNN）报道，太平洋煤电公司在一份声明中说：”鉴于大风将持续很长时间，并且在恢复之前需要检查大量的电力綫路，因此要求客户为延长停电时间做准备。“

去年11月在加州北部发生的林火夺走85人性命。总部位于三藩市的太平洋煤电公司在1月寻求破产保护，说是承受不起关于森林大火的诉讼带来的估计300亿美元（414.57亿新元）的潜在损失赔偿。

此外，南加州爱迪生电力公司（Southern California Edison）亦宣布，由于预期将有大风吹袭，他们在8个县的部分地区，10.06多万个用户，最早可能在周四面临停电。