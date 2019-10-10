涉窃个资“挖矿” 狮城男美国被控

（早报讯）一名29岁的狮城男子，因涉嫌用窃取的加州及得州居民的身份及信用卡信息进行加密货币（cryptocurrency）“挖矿”（mining），在美国西雅图被控。

美国司法部发布的文告显示，29岁的何俊佳（Ho Jun Jia，亦称Matthew Ho，人名译音）于9月26日被新加坡警方拘捕，并因涉嫌抵触新加坡法律而接受调查。

美国司法部表示，2017年10月至2018年2月间，随着加密货币的兴起，何俊佳展开了一项主要通过“欺诈及身份窃取”进行的“大型的加密货币挖矿行动”。

起诉书指，何俊佳使用窃取的个人及财务信息，在未经授权的情况下以他人的名义开户，以进行获取数据存储服务及开通云计算服务账号等非法行为。

何俊佳涉嫌窃取加利福尼亚州一位著名电子游戏开发者的身份及信用卡信息，用于在多家美国的云计算提供商开设云计算账户，并以这种方式获取比特币（bitcoin）和以太币（ethereum）等加密货币，之后再将它们出售，换取普通货币。

美国司法部说，这名加州电子游戏开发者的财务人员在支付部分账单后，才发觉遭欺诈。

何俊佳一共面对14项控状。根据美国法律，一旦通信欺诈（wire fraud）罪名成立，何俊佳可被判坐牢最长20年；一旦访问设备欺诈（access device fraud）罪名成立，则可被判坐牢最长十年；一旦“严重身份窃取”（aggravated identity theft）罪名成立，可在原刑罚的基础上被判坐牢多两年。

据悉，何俊佳在几个月的时间里，就消耗了超过500万美元（约690万新元）的未付费云计算服务，一度成为使用数据最多的亚马逊网络服务（Amazon Web Services）客户群体。