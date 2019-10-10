涉“淡米尔之虎” 马国森甲各一火箭议员被捕

（早报讯）马来西亚森美兰及马六甲州各一名民主行动党领袖，因被指涉嫌参与斯里兰卡极端恐怖组织“淡米尔之虎”（LTTE）而被全国警察总部武吉安曼警方逮捕。

《光华日报》报道，两名被捕的行动党领袖，分别为森州行动党署理主席兼龙城州议员P古纳及甲州行动党行政议员兼社青团团长沙米纳登；两人都是于周四上午被逮捕。

据了解，周四上午9时30分，全国警察总部派南30名蒙面警员，前往古纳位于芙蓉拉杭新村的住家。

中午11时左右，古纳被带到龙城的服务中心，相信是搜寻资料；警方在该中心执行任务时，部分警员在中心外驻守，严禁媒体拍照。

中午12时20分，古纳被押离服务中心，相信前往全国警察总部。

该党森州行政议员陈丽群及朱建华也有到场了解情况。

无独有偶，沙米纳登也于周四早上被武吉安曼警方扣留。据悉，沙米是在州政府行政大厦（Seri Negeri）的办公室内，被武吉安曼警方扣留，至于基于何故，仍不得而知。

根据甲市区巫青团面簿专页于周四中午12时许发布的贴文，指沙米疑涉嫌斯里兰卡极端恐怖组织“淡米尔之虎”（LTTE）而被捕。

无论如何，甲州首席部长阿德里仅证实，一名行政议员被武吉安曼警察总部拘捕，惟不了解详情。他相信该行政议员会配合警方的调查，一切交由执法单位处理。

询及被捕原因，他回应，该名行政议员刚被捕，州政府也才刚接通知。他说：“不过，我们会尝试了解详情。我们相信该名行政议员会给予警方配合。如果警方有需要，州政府也会协助方调查。”

另外，甲州行动党主席郑国球中午受询时说，他也刚得知此事，并将向警方了解情况。不过，他相信，沙米会全力配合警方协助调查。

另一方面，甲州总警长末卡欣说，甲州警方并未接获任相关的投报，一切交由武吉安曼处理。