报告：勒索软件仍是网络安全最大威胁

（早报讯）总部设在荷兰海牙的欧洲刑警组织9日与国际刑警组织共同发布报告说，勒索软件仍是网络安全最大威胁，全球各界需加强合作打击网络犯罪。

新华社报道，这份报告题为《2019互联网有组织犯罪威胁评估》，发布于当天开幕的第七届欧洲刑警组织-国际刑警组织网络犯罪议题大会。70个国家和地区的400余名执法及安全部门人员、学者等与会，将在未来3天里讨论互联网世界中的执法等问题。

报告指出，数据已成为网络犯罪分子的主要攻击目标，因此数据的安全性和消费者的网络安全意识至关重要。此外，防范针对智能城市的勒索软件攻击成为一个重点。报告说，2019年最明显的勒索软件攻击是针对地方政府，这对全球城市都是一种警示。

欧洲刑警组织总干事凯瑟琳·德博勒在会上说，尽管全球勒索软件犯罪总量有所下降，但正转向更加有利可图的目标且已造成更为严重的经济损失，勒索软件犯罪仍为作案范围最广、造成经济损失最严重的网络犯罪形式。

勒索软件是利用勒索病毒进行网络攻击的一种恶意软件，能够通过锁定设备或加密文件来阻止用户正常访问，并以此勒索钱财。勒索病毒主要通过钓鱼邮件、网络共享文件和移动存储介质等进行传播。