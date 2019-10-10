2018年与2019年两届诺贝尔文学奖揭晓

（早报讯）诺贝尔文学奖揭晓，2018年和2019年两届文学奖的得主分别由波兰籍作家奥尔加·托卡尔丘克（Olga Tokarczuk）和奥地利籍作家彼得•汉德克（Peter Handke）获得。

瑞典时间10月10日下午1点（新加坡时间傍晚7点），因丑闻而缺席一年的诺贝尔文学奖再次重返诺贝尔奖项舞台。瑞典文学院今天揭晓2018年和2019年两届文学奖的得主。

据报道，2018年时瑞典文学院发生了一起丑闻；前瑞典文学院院士、前诺贝尔文学奖评委弗罗斯滕松的丈夫阿尔诺因在2017年11月，18名女性出面指控他涉嫌性侵、性骚扰，部分事件就发生在归属于瑞典文学院的场所。

此外，阿尔诺还涉嫌先后七次泄露诺贝尔文学奖获奖者名单给博彩公司。这一丑闻让瑞典文学院陷入史无前例的危机，多名院士先后辞职抗议，导致2018年诺贝尔文学奖的评审工作无法继续，被迫取消。该年度的诺贝尔文学奖也因此没被颁发，并被顺延到了2019年。

2019诺贝尔文学奖评委会为恢复诺贝尔文学奖的声誉，在评委会中增加了五名外部专家，他们在评选过程中也拥有发言权和投票权。这是诺贝尔文学奖评委会自1901年以来的最大调整。

诺贝尔基金会主任海肯斯滕表示，这将证明“评委会已与去年的事件明显脱离”。