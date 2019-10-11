美国成功发射电离层探索航天器

（早报讯）美国航天局“电离层连接探索”（简称ICON）航天器周四（10日）搭乘在万米高空中点火起飞的火箭进入轨道，探索地球与太空交界之处的“电离层”。

新华社报道，这次发射的独特之处在于，它由“飞机加火箭”接力完成。美国东部时间周四晚上8时32分许（新加坡时间周五早上8时32分许），诺思罗普-格鲁曼公司的L-1011飞机从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地起飞，将悬挂在机舱下方的飞马座XL火箭送至大西洋上空约1.2万米的高度。大约当地时间晚上10时许，飞机与火箭分离，火箭自由下落5秒后，火箭第一级点火发射。

发射后约20分钟，美航天局确认，ICON航天器已与火箭第三级分离并进入距离地表约580千米的轨道。

美航天局说，ICON将在低地球轨道探索电离层的发光现象——气辉。气辉比高纬度地区的极光更加微弱，研究人员可利用气辉探测大气分层，发现其密度、温度和构成等信息。

去年1月，美航天局还曾发射“全球尺度臂盘观测器”（简称GOLD），距地表3.5万千米，与ICON一高一低，相互补充，共同探索电离层。

电离层是受太阳高能辐射激发等原因而电离的大气层，从距地表约50千米延伸到约1000千米高度，飞机、船只和自动驾驶汽车导航以及手机通信使用的无线电波就在电离层中传播。