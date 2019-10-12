美“外交官”之妻撞死英青年案 死者父母将赴美讨公道

（早报讯）据美国侨报网报道，连日来，美国驻英外交官之妻“肇事逃逸事件”所造成的恶劣影响，在英美两国持续发酵。目前，遇害者的父母将赶赴美国，讨个公道。

中国新闻社引述报道说，2019年8月27日，美国外交官之妻、现年42岁的安妮·萨库拉斯（Anne Sacoolas）驾车逆行，在北安普敦郡的克劳顿（Croughton）空军基地附近，撞上骑摩托车的哈里。这场飞来横祸夺取了他年轻的生命。肇事者萨库拉斯最初对警方表现出合作的态度，后来却违背承诺，凭借外交豁免权离境，回到美国。

然而，新闻网站“内幕人士”引述英国专门研究宪法和外交法的律师马克·史蒂芬斯（Mark Stephens）说，安妮·萨库拉斯的丈夫乔纳森的名字并不在英国的外交官名单上。他说，这意味着英国外交和联邦事务部和北安普敦郡警察局可能无权让这家人离开。

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，邓恩一家的发言人拉德·塞格说，他正在前往美国华盛顿特区和纽约，要将“为哈里伸张正义”活动带到美国。塞格表示，哈里的父亲蒂姆·邓恩和母亲夏洛特·查尔斯·邓恩也将赶赴美国，并将召开新闻发布会。截至目前，尚不清楚这场新闻发布会将在哪里举办。

事实上，本周早些时候，哈里的父母就已经向美国总统特朗普发出请求，希望他能帮助伸张正义。蒂姆说，希望特朗普能给予帮助，让肇事者萨库拉斯回到英国，这样才能让正义得以伸张。

夏洛特在提到儿子时痛哭不止：“我们已经煎熬了六周。尽管她受到外交豁免权的保护，但是她毕竟是一个人、一个母亲，我只是希望她能了解我们已经完全崩溃。她让我们的家庭破裂。我们必须尝试找到另一种生活方式。我们不知道要从哪里开始。”