报告：美国老人因遛狗摔倒情况增加 多数伤者为女性

（早报讯）据美国《世界日报》报道，美国老年人遛狗跌倒摔断骨头的情况越来越多，髋部骨折成为最常见的伤害。

中国新闻社引述报道说，宾夕法尼亚州大学研究人员根据政府提供65岁以上因遛狗受伤进急诊室就诊资料，进行研究，发现美国类似意外伤害人数自2004年1700人增至2017年4400人。其中约有80%病患为女性，因其骨骼密度通常低于男性。

有关这项最新研究内容10月6日刊登在《美国医学会手术期刊》(JAMA Surgery)。研究报告的联合撰写人安恩(Dr. Jaimo Ahn)说，尽管遛狗散步导致老年人骨折比例少于1%，但其实因遛狗受伤人数高于预期、风险低估了。伤害通常发生在因为狗拉扯皮带，导致遛狗的人失去平衡。

报道称，受伤地方特别会发生在髋骨的骨折，会大大削减老年人的健康情况。先前曾有研究指出，至少有四分之一老年人在髋关节骨折一年后死亡。但是，研究也显示，狗可以是老年人的好伙伴，协助他们保持活跃。因此，安恩认为，在外出遛狗前，老年人应考虑自我训练肌力，并对他们的狗进行服从训练。

芝加哥若许大学医学中心外科医生佛南德兹指出，他每周都治疗与遛狗相关受伤的病人，并且注意到有越来越多类似病情发生在老年人患者身上。他说，这种情况可能也反映了美国人口老龄化。