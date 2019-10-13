海贝思台风登陆日本 120节新干线车厢浸水恐报废

（早报讯）台风海贝思侵袭日本，停放机厂内120节北陆新干线车厢泡水，当初造价估逾4亿新元。日本铁道专家说，如果连车厢地板上的空调配线等也损坏的话，最坏的情况或是报废。

日本放送协会（NHK）报道，JR东日本公司表示，海贝思侵袭带来大雨造成千曲川泛滥，位于长野市赤沼地区的JR东日本长野新干线机厂内的列车泡水。

根据JR西日本公司2015年揭露的公开讯息，120节北陆新干线车厢的费用需要约328亿1100万日元（约4亿1700万新元）。JR东日本公司表示，长野新干线机厂是专门用来维修保养或停放北陆新干线车厢的设施。到目前为止已确认停放在机厂内的10编组合计120节车厢泡水。

JR东日本公司等单位表示，目前完全无法预料何时能复驶，就算复驶也可能减班。

熟悉铁道体系的工学院大学教授高木亮说，这有可能是第一次发生这么大规模的新干线泡水事件。

高木亮说，新干线车厢泡在污水中，即使弄干仍有可能在启动时起火，必须要完全清洁干净才行。不过，要把车厢内的机电设备等各个角落完全清洁干净，在实际上很困难，单从影像来看，至少车厢地板下的机电组件可能要全数更换。

高木亮说，如果连车厢地板上的空调配线等也损坏的话，最差的情况或许就是报废一途。只不过，要再重新制造出120节新干线车厢并非易事，如果泡水车厢真的报废，对乘客和公司都会产生很大影响。