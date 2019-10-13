台风海贝思登陆第二天已夺33人命

（早报讯）日本强台风“海贝思”带来的强降雨影响，日本多地暴发洪灾，已造成33人死亡、19人失踪。

日本共同社13日统计，“海贝思”星期六（12日）过境导致日本多处河流泛滥，过高降雨量使多地发生山体滑坡，其中群马县一处住宅被毁，三名居民死亡；福岛县有住宅也被沙土掩埋，屋居民仍被搜救中。

另外，有一艘停泊在东京湾的巴拿马籍货轮沉没，船上12名外籍船员目前经搜救发现九人，其中五人死。报道称，截止13日晚上，全日本已有至少33人因海贝思台风引发的灾害丧命、19人失踪。

日本NHK电视台报道称，全国14条河流发生洪涝灾害，多处出现洪水决堤现象。长野、福岛、茨城等县多条河上架设的铁路桥被冲垮，东北自动车道和东名高速道路等17条线路19个路段塌陷，日本多地依然处于停电断水状态。

这次的"海贝思"是有史以来席卷日本的最强烈热带风暴之一，强降雨和大风天气使得首都东京的公共生活几乎陷入瘫痪，当局对超过600万民众下发了非强制性疏散令。政府已经部署了2万7千名士兵和其他紧急救援人员，前往洪水泛滥的地区展开救援。

日本首相安倍对遇难者家属表示慰问，并且承诺政府会努力挽救生命。"政府将尽一切力量，和相关机构进行合作，从而恢复各项公共设施。"