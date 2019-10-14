拜登儿子辞中国私募股权公司董事

亨特·拜登（Hunter Biden）将从一家有中国国企支持的私募股权公司的董事会辞职，并承诺如果他的父亲、美国前副总统乔·拜登于2020年当选总统，他将放弃所有外国的工作。

据彭博社报道，小拜登宣布将于10月31日从渤海华美董事会辞职。他没有说明是否会保留自己的股权，但他承诺在拜登担任总统的前提下不会从事任何外国工作，这表明如果其父当选他将出售股权。面对美国总统特朗普几个月来缺乏真凭实据的腐败指控一直保持了相对低调的小拜登，终于公开表示要避免任何利益冲突。

在他的律师George Mesires代为发表的声明中，亨特·拜登说，他将于月底从一家有中国国有实体支持的私募股权基金管理公司辞职。他还承诺，倘若其父当选总统，在任期间他不会为任何外资公司工作或在出任它们的董事。他重申，自己从未与父亲讨论过他的商业活动。

“亨特一直都清楚，父亲将受到美国既定政策完全和明确的指导，无论其对亨特的职业利益有何影响，” 声明说， “他从来没有想到美国总统会针对他和他的父亲提出虚假指控。”

特朗普和他的私人律师朱利安尼在没有提供任何证据的情况下一再指控，亨特·拜登在其父亲担任美国副总统期间从中国赚取了数百万美元。他们还毫无根据地宣称乔·拜登曾利用自己担任美国政府乌克兰联络人的便利，帮助阻止了2016年对该国最大的一家私营天然气公司所有者的调查，而亨特是该公司的董事。

本月初，特朗普公开呼吁中国对拜登父子进行调查。中国外交部发言人拒绝了这一动议，称其不会干涉其他国家的内政。

亨特·拜登是渤海华美（上海）股权投资基金管理有限公司的董事会成员，该公司于2013年成立，旨在于中国境外投资。他此前曾承认在2013年访问期间会见了中国银行家兼公司CEO李祥生，但他表示那是一次社交访问，他们没有谈生意。