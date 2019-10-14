出现九段线引不满 越南下架动画《坏坏萌雪怪》

（早报讯）美国梦工厂与中国东方梦工厂联合制作的动画电影《坏坏萌雪怪》，因片中出现南中国海“九段线”地图画面，引起越南影迷不满，越南电影局下令停止放映这部电影。

联合新闻网报道，《坏坏萌雪怪》（Abominable）是一部3D电脑动画片，描述一个魔法雪怪与家人走散之后，踏上史诗般的冒险旅程，从上海熙来攘往的街头辗转来到雄伟壮观的喜马拉雅山巅峰，再度与家人团聚的故事。10月4日在越南各电影院上映。

电影放映期间，一名越南观众发现片中多次出现中国单方面将南中国海绝大部地区标示为其版图的“九段线”地图，就将该有争议的片段和截图上传至网络，在网上引起许多关注与不满。

据越南快讯新闻网站，涉及南中国海主权争议的片段曝光后，越南《坏坏萌雪怪》电影发行单位星期天（10月13日）决定将这部电影下架。

越南电影局局长阮秋河（Nguyen Thu Ha）对此事件表示负责，并称今后在电影审核方面将更为谨慎。

这不是越南首次将涉及南中国海主权争议内容的电影下架。由中国制作的电影《红海行动》，因为电影片尾出现中国军舰在南中国海海域驱逐一艘不明国籍船只的场景，去年3月在越南下架。

除了中国和越南，文莱、马来西亚、菲律宾和台湾也宣称拥有南中国海部分地区的主权。