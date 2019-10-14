英国恋童犯在狱中遭人刺死

（早报讯）英国警方周一表示，曾在马来西亚与柬埔寨性侵超过200名儿童的英国恋童犯赫克尔，已在监狱内遭人刺死。

据当地媒体报道，赫克尔原本在约克郡的福尔萨顿监狱服刑。他在牢房遭人以自制刀具攻击。死者的狱友已遭隔离囚禁，警方也准备从谋杀角度调查此案。英国监狱局发言人证实赫克尔星期日（13日）已经死亡。

33岁的赫克尔2006至2014年在吉隆坡的九年期间，常以虔诚基督徒、志工及英文老师等身份，在贫穷社区寻找基督徒儿童为猎物。他强奸与性虐待这些儿童，并将照片与录像上传到已关闭的“黑网”TLZ（The Love Zone）与全球恋童癖者分享。

赫克尔2014年底返回英国时，在伦敦盖威特机场被英国国家打击犯罪调查局人员逮捕。调查员在其电脑搜出逾两万张涉及男女童的不雅照片，也发现他记录自己性侵过程的《恋童癖和贫困：恋童指南》手册。他打算将手册上网兜售牟利。

当局指赫克尔待在马来西亚与柬埔寨的12年期间，至少性侵23名六个月至12岁的婴儿与孩童。当局提控他91项罪名，他原本对所有罪名都不认罪，但过后承认其中71项。当局认为遭他性侵者超过200人。伦敦中央刑事法院判2016年6月6日判处赫克尔22个终身监禁，这意味他必须服刑至少25年。