IMF：保护鲸类有助减缓气候变化

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）周一（14日）说，鲸类是重要的天然碳元素储存库，能够从大气中带走二氧化碳。平均每头大型鲸类能够从大气中带走并储存33吨的碳元素，相当于上千棵树木。

IMF引述海洋生物学家的研究称，鲸类的平均寿命约为60年，有些种类甚至能够存活200年，鲸类在其漫长一生中会不断在体内积累碳元素。大型鲸类更如同游动的巨型树木，能将数吨的碳储存在富含脂肪和蛋白质的体内。

在其生命即将走到尽头时，鲸类会带着体内的碳元素一起沉入海底，将碳元素在海底封存几百甚至上千年。此前一项研究估计，每年死亡后沉入海底的长须鲸（包括蓝鲸、座头鲸和小须鲸等共八种）总共会向深海排放近3万吨碳。

IMF指出，这是一项潜能巨大的生态服务，按目前的碳排放交易价格估算，每头鲸都能创造近200万美元（约274万新元）的价值，全球所有大型鲸类加在一起所创造的价值总和可能相当于1万亿美元。

此外，鲸类的排泄物中富含铁和氮，是海洋浮游藻类生存所必须的重要元素，鲸类活动频繁的地方，海洋浮游藻类也会大量存在。据估计，浮游藻类光合作用大约贡献了全球50%-85%的氧气，并吸收近370亿吨的二氧化碳，占到全球碳排放总量的约40%，相当于四个亚马孙雨林、1.7万亿棵树木所吸收的二氧化碳总量。

IMF表示，大自然花了数百万年时间，慢慢打磨出了这一套绝妙的鲸类碳捕捉系统，我们所需要做的就是保护鲸类免受人类活动威胁，保护鲸类，就是保护地球生态和人类自己。