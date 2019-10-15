安华会见阿兹敏半小时 但否认是“和谈”

（早报讯）自去年党选以来，马来西亚人民公正党两大巨头安华与阿兹敏就闹不和，尤其是今年6月爆发性片案后，两人关系更是势同水火。不过，两人周二在国会大厦会面商谈，相聚甚欢。

当今大马报道，两人周二早上在国会议员咖啡厅内见面，在场者还有公正党总秘书赛夫丁。较后，安华在面簿专页贴出三人会谈的照片并写道：“跟署理主席与总秘书在国会议员休息室喝咖啡。”

照片可见，安华脸带微笑，而阿兹敏与赛夫丁则背对镜头。根据目击者，三人相聚甚欢，在场其他国会议员也乐见三人会面。据悉，这场会面长达约30分钟。

阿兹敏较后在国会走廊告诉记者，自己绝对不会退党，“除非有人妒忌我，要把我踢出党”。

去年党选结束后，安华委任阿兹敏对手拉菲兹的人马多个要职，激起阿兹敏派系不满。

今年6月性片案爆发，片中主角之一的哈兹指控短片另一人就是阿兹敏。阿兹敏否认是片中主角，反指这是一起阴谋，意图摧毁其政治生涯。

阿兹敏与其支持者也多番影射，安华涉及幕后操纵这起阴谋。安华则已否认涉及阴谋。

较后，安华在国会走廊受询时说：“今早的会面只是普通会面，不是和谈。不是（和谈）。只是普通会面。讨论国家经济课题。”

虽然如此，他强调，公正党运作良好。他也说：“今早没有向阿兹敏询问关于对方缺席党务会议一事。我没时间问。因为有很多经济问题要谈。”

性片案爆发后，阿兹敏阵营大将祖莱达曾多次要求安华召开“和谈”。