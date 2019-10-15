安华在国会爆出交棒计划另有隐情？

（早报讯）（吉隆坡综合讯）马来西亚人民公正党主席及森州波德申区安华周二（15日）在国会参与2020年财政预算案辩论时，被在野国会议员嘲弄可能无法顺利接棒成为下任首相。在舌战中，安华爆出交棒计划另有隐情，而希盟四党昨晚发表联合声明指前国防部长、巫统国会议员希山慕丁正在推动成立一个排除民主行动党与诚信党的政府，并要求希山慕丁与同伙停止这方面的行动。

声明说：“希盟秘书处强调，希盟坚守公正党、土著团结党、诚信党与民行党所一致同意的希盟共识。我们也与沙巴民兴党一同组成希盟政府。希盟秘书处呼吁希山慕丁与同伙，停止他们意图排除民行党与诚信党，另成立政府的行动。

“2018年1月7日，希盟共识中列出数项凝聚各成员党和马来西亚人民的因素，以推翻以种族政治为基础，把国家推向国际盗贼统治的国阵政府。这是人民在第14届大选中给予的委托，不应该为了政治利益典当了这个信任。”

文告说，任何想要恢复旧政治的“恶意”企图，都会让历史倒退，若给机会予窃国盗贼和同党重新执政，后果将不堪设想。

安华之前在辩论财案时说，希山慕丁正在策动一项“计划”，而其他国会议员不需要担忧面对提控。

他也提到，巫统主席阿末扎希没有签署文件，支持他出任下任首相。他笑着说：“巫统主席没有签名，不是没签，只是还没签。”

安华所言显得耐人寻味，因为安华所提的协议若指希盟协议，那么这份文件将跟阿末扎希无关。但安华提到阿末扎希，令人不禁联想是否另有隐情？

巫统丹绒加弄区国会议员诺奥马站起来提问，希盟协议是否有阐明交棒日期。安华坦言，根据希盟领导层于2018年1月7日签署的协议，并无白纸黑字指定马哈迪移交首相职权给他的日期，但希盟领导层有讨论一年或最多两年。

然而，他说，这需要根据希盟领导层的决定。“他们（手指坐在身旁的林吉祥）可以决定，不只是我一人的决定，或是马哈迪一人的决定。”

他说，至今，希盟国会议员和领导层对此协议的立场并没改变。“这项课题对我而言已经解决。”

这时，巫统京那巴当岸区国会议员邦莫达站起来意图打岔，但安华对他说：“我希望当京那巴当岸议员签名时，会签在这里，而不是另一边。”

自去年大选以来，政坛一直传言，巫统一派可能与公正党等希盟派系合作，以阻止安华任相。安华派系据称正在争取朝野双方支持。