联合国结束海地15年维和行动

（早报讯）联合国海地司法支助团的任期于15日到期，标志着联合国在海地超过15年的维和行动画上了句号，新组建的后续政治特派团将于16日开始运行。

2004年2月，海地戈纳伊夫市爆发武装冲突，随后冲突扩散至其他城市。同年4月，安理会通过决议成立联合国海地稳定特派团，协助稳定海地局势。2017年10月15日，由维和警察和司法人员组成的海地司法支助团开始执行任务，负责协助海地政府加强法制机构，支持海地国家警察并帮助其发展。

联合国安理会15日就联合国海地司法支助团工作召开了最后一次讨论会议。联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦在会上发言称，虽然维和行动在过去15年中帮助海地在许多领域取得了进展，但这改变不了海地继续需要国际社会支持的现实。

拉克鲁瓦表示，当前海地正面临严重的政治危机，与社会经济挑战交织在一起，进一步助长了不稳定性。联合国将通过新组建的后续政治特派团，即联合国海地综合办事处，继续向该国提供支持，应对安全挑战。

数据显示，2004年至2019年期间，联合国有11万军事和警察维和人员先后在海地服役。有75个联合国会员国向海地派遣了部队或警察。在此期间，共有188名军事、警察和文职维和人员在服役过程中殉职。