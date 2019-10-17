美英韩破获全球最大儿童色情暗网案

（早报讯）美国执法官员周三宣布封禁暗网界最大的儿童色情网站，并公布了对其韩国运营者和全世界数百名用户的刑事指控。

美国之音报道，这个名为Welcome to Video（欢迎看视频）的网站被形容为“内容数量最大的儿童性剥削市场”。该网站在2018年被封禁时，登载超过25万份儿童色情视频。

美国、英国和韩国官员当天在华盛顿的新闻发布会上，宣布了封禁行动。哥伦比亚特区联邦检察官刘杰西说：“世界各地的儿童更加安全了，这是因为美国和外国执法部门采取行动，对本案进行起诉，并且为受害人收缴资金。”

23岁的孙钟宇（Jong Woo Son，译音）去年被捕，目前在韩国服刑，刑期为18个月监禁。他在自己的卧室里经营这家网站。孙钟宇在美国面临九项联邦起诉。起诉书在周三公布。刘杰西拒绝就他是否可能被引渡到美国发表评论。

虽然上述网站被关闭的时间已超过一年半，但有关官员说，他们利用这家网站服务器的线索对网站用户进行了追查。

美国二十几座城市和11个其它国家总共有337名用户因与儿童色情相关指控而被捕。另外还有几十名嫌疑人被调查。

Welcome to Video在2015年到2018年3月间运营。该网站排除成人色情，专注儿童色情，允许用户上传和下载儿童色情内容。该网站属于那种允许用户使用加密货币交易儿童色情的网站。比特币等加密货币允许用户匿名收发现金。在其运营的大约三年内，该网站收到了37万多美元（约50.7万新元）的加密货币付款。