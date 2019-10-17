马国多州可能遭遇水灾

（早报讯）马来西亚国家天灾管理机构表示，全国多个州属从11月至明年2月可能发生水灾。其中吉兰丹、登嘉楼及北马地区11月可能最新遭遇水患。

国家天灾管理机构（NADMA）周三晚间发布声明表示，副首相旺阿兹莎周三召开天灾管理委员会会议时，NADMA已在会上反映相关信息。

声明指出，柔佛东部、彭亨、吉兰丹与登嘉楼到了12月也将面对水患。柔佛、彭亨与砂拉越西部则可能在明年1月发生水患。砂拉越西部的水患可能持续到明年2月。

声明表示，旺阿兹莎已经指示NADMA位于各州各县的办事处作好准备，确保所有救灾器材、人力部署、临时疏散设施、物资供应都处于备战状态，以便雨季来临时可随时派上用场。“会议也决定11月起冻结所有州县救灾单位官员的假期至2020年2月。”

声明透露，全国共有8万零672名救援官员及队员，他们都准备随时投入救灾。“当局已准备6490艘游艇、罗厘、救护车，也地安排2万8552个帐蓬等临时设施解决灾黎住宿住处问题。”

声明说，政府透过国家天灾援助基金拨出400万令吉（约131万新元）作为赈灾资金，其中10万令吉将发放给各个机构和单位。

声明表示，社会福利局也部署5482台移动式临时疏散中心，以便随时为多达162万6368名灾黎服务。当局也将视情况随时将派出6044名福利局官员、165名辅导员、942名心理辅导支援人员和1万1559名志工进入灾区协助灾民。