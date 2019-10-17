欧盟和英国达成脱欧协议 有待英国议会批准

（早报讯）英国和欧洲联盟的谈判代表周四达成一项协议，可能为本月英国最终脱离欧盟铺平道路。

彭博社报道，这份脱欧协议完成的恰逢其时，欧盟领导人可以在今日晚些时候在布鲁塞尔举行峰会会谈时评估这份协议。之后，该协议将需要周六（19日）赢得英国议会的支持。

那将是英国首相鲍里斯·约翰逊需要清除的最后一道危险障碍，之后他才能完成带领英国脱离欧盟的雄心壮志。悬而未决的是北爱尔兰的民主统一党可能会行使否决权，而约翰逊必须获得该党派的支持才能使协议获得通过。

约翰逊通过社交网站推特说道：“我们达成了一项伟大的新协议，收回了控制权。现在，议会应该在周六让英国脱欧得以实现，以便我们可以转而处理其他优先事项，例如生活成本、英国国民医疗服务(NHS)、暴力犯罪和我们的环境。”

随着完成协议，约翰逊将为脱欧公投以来的三年政治动荡画上一条分界线。脱欧事件已经让英国与其历史盟友的关系变得紧张，让国内的政治辩论恶化，并考验着选民的耐心。

布鲁塞尔和伦敦的谈判人员本周经历了从乐观到失望，然后再反复的过程，而英镑也随之跌宕起伏。现在，所有那些对于英国脱欧代价或好处的预期终于可能迎来检验。

至少，企业和旅客将可以免于因无协议脱欧而引发的不可避免的扰乱。对于双方来说，这份协议是推进各自政治议程并开始关注未来贸易关系的一个机会。

但首先要解决的问题是确保让英国下议院支持协议，约翰逊在下议院不具有多数席位优势，而且自7月上任以来已经输掉了一系列关键投票。

新华社报道，此前，英国前首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议正是因为未得到关键盟友北爱尔兰民主统一党的支持而最终流产。

英国下院将于19日的“超级星期六”就这份“脱欧”协议进行表决。