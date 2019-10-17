2000至2017年 全球1.3亿儿童活不到5岁

（早报讯）根据16日公布的儿童死亡率详尽评估报告，开发中世界每天有1万5000多名不到5岁的孩童死亡，死亡率在国家之间和国内区域之间呈现极大差异。

台湾中央通讯社报道，研究报告发现，从2000年到2017年底，在99个中低收入国家中，有1亿2300万名新生儿、婴儿与幼儿夭折，占5岁以下儿童死亡人数90%以上。

研究人员告诉法新社，加上2018年的初步数据，还有中国、墨西哥、巴西与马来西亚等没有包含在统计中的国家资料，21世纪前20年的儿童夭折人数超过1亿3000万人。

数百名专家团队在期刊《自然》发表报告说，儿童死亡的主因会因年龄而有所不同。

早产是1岁以下婴儿夭折的主因。2到4岁幼儿比较可能因得到疟疾与腹泻疾病，以及肺炎等下呼吸道感染的因素死亡。

新生儿或幼儿死亡率在不同国家可以差到10倍，在不同区域可以差到40倍。

举例而言，2017年古巴圣克拉拉（Santa Clara）每1000名儿童只有4人无法过5岁生日；但在奈及利亚加尔基地区（Garki），每1000名儿童约有195人活不到5岁。

美国华盛顿州健康计量评估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）地方疾病负担（Local Burden of Disease）主任、资深作者海伊（Simon Hay）说：“很悲惨地，每天平均有近1万5000名不到5岁的儿童死亡，这种状况应受指责。”

他在声明中说：“我们应该要能对症下药採取干预措施，像是接种疫苗。我们的调查结果为各国的卫生部长、临床医师等人提供平台，可对健康系统做重点改善。