英国脱欧协议达成 但北爱尔兰民主统一党不支持

（早报讯）英国和欧盟的谈判代表周四达成一项协议，可能为本月英国最终脱离欧盟铺平道路。但民主统一党(DUP)称仍然无法支持这项协议。

彭博社报道，这份协议将大大增加英国首相鲍里斯·约翰逊在议会面临的困难。若要10月31日完成有序脱欧，约翰逊需要让这份协议在预计周六举行的下议院表决中获得通过。

三名DUP官员说，因对在爱尔兰海设海关检查等多项安排感到不满，该党不会支持这份协议。自7月上任以来，约翰逊接连输掉一系列关键投票并失去议会多数席位。尽管如此，约翰逊还是满含乐观地宣布了达成协议的消息。

若没有北爱尔兰盟友支持，约翰逊就需要从仅有的75个席次中争取大约61份支持票，包括说服党内顽固派支持他而不是DUP。这是他实现带领英国脱离欧盟的野心前要克服的最后一道潜藏风险的障碍。

这份脱欧协议完成的恰逢其时，欧盟领导人可以在今日晚些时候在布鲁塞尔举行峰会会谈时评估这份协议。欧盟委员会主席容克称赞其“公平而平衡”。

约翰逊在通过社交网站推特写道，“我们达成了一项伟大的新协议，收回了控制权。现在，议会应该在周六让英国脱欧得以实现，以便我们可以转而处理其他优先事项，例如生活成本、英国国民医疗服务(NHS)、暴力犯罪和我们的环境。”

随着完成协议，约翰逊将为脱欧公投以来的三年政治动荡画上一条分界线。脱欧事件已经让英国与其历史盟友的关系变得紧张，让国内的政治辩论恶化，并考验着选民的耐心。

布鲁塞尔和伦敦的谈判人员本周经历了从乐观到失望，然后再反复的过程，而英镑也随之跌宕起伏，周四一度因达成协议的消息大涨，后来因DUP称不支持协议而回吐大部分涨幅。

至少，企业和旅客将可以免于因无协议脱欧而引发的不可避免的扰乱。对于双方来说，这份协议是推进各自政治议程并开始关注未来贸易关系的一个机会。