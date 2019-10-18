联合国：也门初现和平端倪但形势仍脆弱

（早报讯）联合国也门问题特使格里菲思周指也门初现和平端倪，但形势仍处于非常脆弱状态。

新华社报道，格里菲思周四（17日）在向安理会通报也门最新局势时说，也门南部局势依然动荡不安，但在争议地区“没有发生大规模的战斗，这可被视为有关各方保持克制”。他认为，各种迹象表明，也门政府与谋求也门南方独立的南方过渡委员会有可能达成和平协议。

格里菲思欢迎胡塞武装关于暂停针对沙特阿拉伯的无人机和导弹袭击的倡议，并相应减少暴力。他也对胡塞武装释放290名被扣押者的行动表示欢迎。

他说，自10月初以来，也门各地空袭次数大幅减少。“这是朝着正确方向迈出的一步。”他同时感谢也门政府允许燃料船进入荷台达港，认为这一决定将对冲突各方建立信任和弥合分歧起到推动作用。

联合国负责人道主义事务的副秘书长洛科克在会上表示，也门人道危机仍是目前世界上最严重的人道危机，共有250多个人道救援机构正在根据联合国的应对计划在也门开展工作。

上世纪90年代后期，胡塞武装在也门北部成立，与政府军交战。2014年9月，胡塞武装攻占首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特阿拉伯避难。2015年，沙特领导的联军针对胡塞武装发起军事行动，也门战事升级。据联合国统计，也门冲突迄今已造成近2万名平民丧生，近2400万人需要人道主义援助，相当于全国人口总数的80%。